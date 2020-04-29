Salak Milyoner filmi konusu ne oyuncuları kim? Salak Milyoner filmi nerede çekildi?

Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Evde karantina sürecini geçiren vatandaşlar komedi türündeki film için geri sayıma başladı. 1974 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların rol aldığı filmde define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatmaktadır. Komedi türündeki filmin çekildiği yerler ise hayranlık uyandırıyor. Peki Salak Milyoner filmi nerede çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var? İşte komedi türündeki film hakkında merak edilen tüm detaylar…

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU NE?

Kayserili Behçet (Ali Şen), ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal), Himmet (Zeki Alasya),Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe) 'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.

Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır.

SALAK MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Münir Özkul - Mehmet Çavuş

Adile Naşit - Mesude

Hulusi Kentmen - Komiser

Meral Zeren - Emine

Perran Kutman - Gülsüm

Oya Alasya - Himmet'in Hanımı

Ali Şen - Kayserili Behçet

Haluk Orçun - Müteahhit

Mürüvvet Sim - Randevuevi Sahibesi

Arap Celal - Namaz kılan adam

Cemil Turan - kendisi

Osman Arpacıoğlu - kendisi

SALAK MİLYONER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1974 Yılı yapımı olan Salak Milyoner filmi İstanbul Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş, Nişantaşı'nda çekilmiştir.