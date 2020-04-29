Şans Topu sonuçları açıklandı! 29 Nisan MPİ Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Şans Topu çekilişi, şans oyunu severlerin büyük heyecanı ile beklendi. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. Peki, her Çarşamba Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu'nda bu hafta kazandıra numaralar hangileri? Sabah.com.tr olarak MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…

ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?

29 Nisan tarihli Şans topu kazandıran numaralar: 8, 12, 22, 32, 33 + 10

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA

Haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirilebilir, büyük ikramiyenin size çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz…