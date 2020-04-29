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kimdir? Kuruluş Osman’a yeni katılan Sungur Tekin hayatı ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle şu anda ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yapım, diziye katılan yeni oyuncularla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Diriliş Ertuğrul dizisinde, karakterine Sezgin Erdemir hayat vermişti. Sevilen oyuncu bu akşam sürpriz bir şekilde Kuruluş Osman kadrosuna dâhil oldu. Sungur Tekin rolüyle Kuruluş Osman kadrosuna katılan Sungur Tekin’in hayatı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sungur Tekin kimdir? Kuruluş Osman’a yeni katılan Sungur Tekin hayatı ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 21:30 ABONE OL
Sungur Tekin kimdir? Kuruluş Osman’a yeni katılan Sungur Tekin hayatı ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran diziye bu bölümde Sungur Tekin karakteri dahil oldu. Hatırlanacağı üzere Diriliş Ertuğrul dizisinde, Sungur Tekin karakterine Sezgin Erdemir hayat vermişti. Sevilen oyuncu bu akşam sürpriz bir şekilde Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Peki, Sungur Tekin kimdir? Kuruluş Osman'a yeni katılan Sungur Tekin hayatı ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar

KURULUŞ OSMAN'A YENİ KATILAN SUNGUR TEKİN KİMDİR, HAYATI VE TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Kuruluş Osman'ı ekranları başından yakından takip eden izleyiciler diziye yeni katılan, Sungur Tekin karakteri ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Sungur Tekin'in tarihteki yeri ve hayatı…

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Sungur Tekin kimdir? Kuruluş Osman’a yeni katılan Sungur Tekin hayatı ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar
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