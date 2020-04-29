ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran diziye bu bölümde Sungur Tekin karakteri dahil oldu. Hatırlanacağı üzere Diriliş Ertuğrul dizisinde, Sungur Tekin karakterine Sezgin Erdemir hayat vermişti. Sevilen oyuncu bu akşam sürpriz bir şekilde Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Peki, Sungur Tekin kimdir? Kuruluş Osman'a yeni katılan Sungur Tekin hayatı ve tarihteki yeri nedir? İşte detaylar

KURULUŞ OSMAN'A YENİ KATILAN SUNGUR TEKİN KİMDİR, HAYATI VE TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Kuruluş Osman'ı ekranları başından yakından takip eden izleyiciler diziye yeni katılan, Sungur Tekin karakteri ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Sungur Tekin'in tarihteki yeri ve hayatı…