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Survivor hakkında flaş iddia: mesajının sırrı çözüldü mü? kimdir, kaç yaşında? kim?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla sürerken ismi mesajı ile son zamanlarda gündemde yer alıyor. 'nın "Senin şifrelerini çözeceğim" demesi üzerine iletişim ödülü sonra moralinin bozuk olmasından dolayı sebebi merak edilen isim hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. AYÖ mesajındaki şifrenin kim ya da ne olduğu merak edilirken çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Survivor Aycan'ın 'de forma giyen genç futbolcu 'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini aldığı için üzüldüğü iddia edildi. Hal böyle olunca "?" sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Buna göre; Okan Turp kimdir? sevgilisi kim? İşte ve Survivor Aycan Yanaç hakkındaki o iddiaların tüm detayları!

Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:56 ABONE OL
Survivor Aycan Yanaç hakkında flaş iddia: AYÖ mesajının sırrı çözüldü mü? Okan Turp kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç sevgilisi kim?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'daki son gelişmeler medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Son olarak iletişim ödüşünde arkadaşı ile şifreli konuşmasının ardından hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. mesajının ne anlama geldiğini merak edenler konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Aycan'ın mutsuz ve moralinin bozuk olmasının aslında 'de forma giyen genç futbolcu ile ilgili olduğu iddiası gündeme oturdu. Okan Turp'a hisler beslediği ancak nişanlandığı haberini ile anladığı iddia edilirken konu ile ilgili ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Buna göre; ? Survivor sevgilisi kim?

AYÖ ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? SURVİVOR AYCAN HAKKINDA OKAN TURP İDDİASI GÜNDEME OTURDU!

, Survivor Aycan'ın iletişim ödülünden sonra moralinin bozulduğunu ve şifreli konuştuğunu düşünüp mesajları incelemeye almış ve bununla birlikte çeşitli iddiaları da beraberinde getirmişti. Arkadaşı ile AYÖ şifresi ile konuşan genç yarışmacının bu haberden sonra mutsuz olduğu görülmüş ve Acun Ilıcalı bu durumu çözeceğini, her şeyi ortaya çıkaracağını söylemişti. Konu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Aycan Yanaç'ın Okan Turp'a hisler beslediği ancak nişanlandığı haberini aldığı için üzüldüğü iddiası gündeme oturdu. Buna göre; Okan Turp kimdir?

İşte konuya yönelik tüm detaylar!

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Survivor Aycan Yanaç hakkında flaş iddia: AYÖ mesajının sırrı çözüldü mü? Okan Turp kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç sevgilisi kim?
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