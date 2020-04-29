Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? 2020 Survivor Nisa Bölükbaşı mesleği ne, boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor yeni sezon son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler izleyenler tarafından araştırılıyor. Zorlu ada şartlarının yaşandığı yarışmanın ortalarına gelinmişken favori isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı oluyor. Son bölümde ağlaması ve isyan etmesi nedeniyle yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Yarışmanın en genç isimleri arasında yer alan Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı boyu kaç, mesleği ne?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı...

İşte Survivor Nisa hakkında tüm merak edilenler...