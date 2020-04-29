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Survivor kimdir, kaç yaşında? 2020 Bölükbaşı mesleği ne, boyu kaç?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların hayatları güncel olarak araştırılmaya başlandı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden bir tanesi de olmaktadır. Tavırları ve performansının dışında magazinsel olaylar ile de gündeme gelmektedir. Son olarak ile aralarında aşk iddiaları çıkmış öte yandan son bölüm fragmanında ağlaması gündeme oturmuştu. Zor şartlar altında duygusal günlerden geçen yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Buna göre; Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? , boyu kaç?

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:22 ABONE OL
Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? 2020 Survivor Nisa Bölükbaşı mesleği ne, boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor yeni sezon son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler izleyenler tarafından araştırılıyor. Zorlu ada şartlarının yaşandığı yarışmanın ortalarına gelinmişken favori isimlerden biri de oluyor. Son bölümde ağlaması ve isyan etmesi nedeniyle yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Yarışmanın en genç isimleri arasında yer alan Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? , mesleği ne?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı...

İşte Survivor Nisa hakkında tüm merak edilenler...

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Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? 2020 Survivor Nisa Bölükbaşı mesleği ne, boyu kaç?
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