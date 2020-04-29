Survivor Sadık Ardahan kimdir, mesleği ne? Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli, boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla sürerken son gelişmeler de izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Hem psikolojik hem fiziksel mücadelenin verildiği Survivor yarışmacıları da araştırılan konular arasında yerini aldı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri de Survivor Sadık Ardahan olmaktadır. Buna göre; Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli, mesleği ne? Haberimizin İçerisinden Survivor Sadık Ardahan hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

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