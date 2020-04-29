Survivor Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? Yasin Obuz kimdir, mesleği ne ve hakkında merak edilenler

Survivor 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yasin Obuz nereli, kaç yaşında ve mesleği ne araştırmaları, Survivor'ın ekrana gelen her yeni bölümü esnasında artıyor. Yarışmanın dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olan Yasin Obuz'un mesleği ne? Survivor 2020 gönüllüler takımının favori isimlerinden bir tanesi olan Yasin Obuz kimdir? İşte merak edilenler…

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR? YASİN OBUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor gerek yarışmaları gerekse yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizde, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları ve yarışmacı hakkında tüm bilgiler yer alıyor.