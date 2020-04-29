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Survivor nereli ve kaç yaşında? Yasin Obuz kimdir, mesleği ne ve hakkında merak edilenler

Survivor nereli ve kaç yaşında? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020’de heyecan devam ediyor. Her gün ekrana gelen yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından Yasin Obuz kimdir? Zorlu parkurlarda kozlarını paylaşan yarışmacılardan bir tanesi olan Yasin Obuz, Survivor gönüllüler takımında yer alıyor. Yasin, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olması dolayısıyla favori isimler arasında gösteriliyor. İşte Yasin Obuz nereli, kaç yaşında ve hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:04 ABONE OL
Survivor Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? Yasin Obuz kimdir, mesleği ne ve hakkında merak edilenler

Survivor 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yasin Obuz nereli, kaç yaşında ve mesleği ne araştırmaları, Survivor'ın ekrana gelen her yeni bölümü esnasında artıyor. Yarışmanın dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olan Yasin Obuz'un mesleği ne? Survivor 2020 gönüllüler takımının favori isimlerinden bir tanesi olan Yasin Obuz kimdir? İşte merak edilenler…

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR? YASİN OBUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor gerek yarışmaları gerekse yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizde, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları ve yarışmacı hakkında tüm bilgiler yer alıyor.

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Survivor Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? Yasin Obuz kimdir, mesleği ne ve hakkında merak edilenler
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