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Survivor Özden kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve boyu kaç?

Corona virüsü salgını sebebiyle televizyon dizilerinin ve programlarının pek çoğunun yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Survivor 2020’nin yeni bölümleri ise izleyici ekrana kilitliyor. Yarışmanın ilk gününden itibaren performansı ile izleyicilerin dikkatini çeken Özden hakkında araştırmalar sürüyor. Emre kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2020 Yunus Emre biyografisi…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:16 ABONE OL
Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve boyu kaç?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı 2020 tüm hızıyla ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların birincilik için mücadele ettiği yarışma, zorlu parkurları ve eğlenceli ada hayatıyla dikkat ediyor. Yarışmanın bir başka dikkat çekici unsuru ise yarışmacılar. Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve nereli bu bağlamda en sık araştırılan sorulardan bir tanesi. Survivor Yunus Emre hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik.

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? YUNUS EMRE ÖZDEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

İşte Survivor Yunus Emre Özden'in biyografisi...

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Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve boyu kaç?
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