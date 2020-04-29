Yemin 238. son bölüm özeti: Reyhan bebeğinin hayatını mı yoksa kendi hayatını mı seçecek? Yemin 239. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların en sevilen günlük dizisi Yemin 238. yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin yeni bölümlerinde nefes kesen sahnelere yer verilirken son bölümde Emir artık daha radikal hamleler yapması gerektiğinin farkındadır ve Reyhan'ı apar topar evden çıkarır. Doktorlar ameliyat için haber beklerken Emir ile Reyhan yoldadır. Peki Emir onu ikna edebilecek mi? Dizinin sıkı takipçileri '' Yemin 239. yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna da yapımın sona ermesi ile beraber yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Reyhan kendi ve bebeğinin hayatı arasındaki ikilemin sonucu herkesi oldukça şaşırtacak. Buna göre; Yemin 239. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölümde neler oldu?

YEMİN 238. SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yemin 238. son bölüm fragmanı yayınlandı! - Çocuğumuza Kıyamazsın! | Video

YEMİN 239. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...

Yemin dizisinde bugün Emir Reyhan'ı ameliyat olmaya ikna etmeye çalışır. Reyhan ise bebeğinden vazgeçmekle kendi hayatı arasında büyük bir ikilem yaşar.

Yemin 238. Bölüm (2. Sezon)

Emir içindeki alevi söndüremiyordur. Reyhan ise Emir'in onca ikna çabasına rağmen kararından vazgeçmiş değildir. Emir artık daha radikal hamleler yapması gerektiğinin farkındadır ve Reyhan'ı apar topar evden çıkarır. Doktorlar ameliyat için haber beklerken Emir ile Reyhan yoldadır. Emir'in ikna çabaları sonuç verecek mi? Kemal dayanamaz ve Narin'e Oya'nın çevirdiği oyundan haberi olup olmadığını sorar. Narin ise içine kemiren kıskançlığın da etkisiyle ağır konuşur. İki aşık üstü kapalı birbirlerine ilanı aşk ederken gururdan gözleri kör olduğu için gerçekleri göremezler. Her şeyi dışarıdan izleyen ve farkında olan Şehriye ile Hızır yine kendilerini plan kurarken bulurlar. Bu sefer son plan işe yarayıp Narin ile Kemal'in yakınlaşmasına sebep olacak mı?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…