Zümrüt Yeşili filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zümrüt Yeşili konusu oyuncuları ve tüm merak edilenler!

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan fantastik türündeki filmde Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanmasını izleyeceğiz. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Zümrüt Yeşil filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde üstlendiği filmde Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Josefine Preub gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Peki Zümrüt Yeşil filmi konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi oyuncuları kim?

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ KONUSU NE?

Gwendolyn'un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon'a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Jennifer Lotsi

Laura Berlin

Lion Wasczyk

Kostja Ullmann

Peter Simonischek

Johannes Silberschneider