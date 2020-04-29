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Zümrüt Yeşili filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zümrüt Yeşili konusu oyuncuları ve tüm merak edilenler!

Bu akşam ekranlara gelecek olan fantastik türündeki yapım Zümrüt Yeşili konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde’nin yönetmen koltuğunda bulunduğu yapım ile ilgili olarak birçok izleyici Zümrüt Yeşili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. 2016 Almanya yapımı filmde Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bol heyecan ve aksiyon dolu filmin başrollerinde ise Maria Ehrich ve Jannis Niewöhner gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Peki filmi konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte fantastik türündeki film hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:37 ABONE OL
Zümrüt Yeşili filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zümrüt Yeşili konusu oyuncuları ve tüm merak edilenler!

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan fantastik türündeki filmde Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanmasını izleyeceğiz. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Zümrüt Yeşil filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde üstlendiği filmde Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Josefine Preub gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Peki Zümrüt Yeşil filmi konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi oyuncuları kim?

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ KONUSU NE?

Gwendolyn'un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon'a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Jennifer Lotsi

Laura Berlin

Lion Wasczyk

Kostja Ullmann

Peter Simonischek

Johannes Silberschneider

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Zümrüt Yeşili filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zümrüt Yeşili konusu oyuncuları ve tüm merak edilenler!
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