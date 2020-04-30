Berlin Kaplanı konusu ve oyuncuları: Berlin Kaplanı konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği Berlin Kaplanı filmi, bu akşam televizyonda izleyicisi ile buluşacak. 2011 yılında çekilen 2012 yılında ise vizyona giren film, konusu ve oyuncuları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Ayhan Kaplan isimli bir boksörün başından geçenlerinin anlatıldığı filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da 'Berlin Kaplanı konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' sorusuna yanıt arıyor.İşte, Berlin Kaplanı oyuncuları, konusu ve çekildiği yer...

BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler.Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi,onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini emlakçi Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler.Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar.Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider.Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Nihal Yalçın — Elvan

Özlem Türkad — Pakize

Tim Seyfi — Ayhan'ın sponsoru ve Kebapçı Hacı

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebasi — Rüzgar

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı'ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya'da çekilmiştir.