Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2012 senesinde vizyona giren filmde yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkmasını izleyeceğiz. Aksiyon ve macera türündeki film bu akşam Kanal D'de saat 20.15'te yayınlanacak. Daha önceden izleyenler bu akşam ise tekrardan izlemek isteyenler için yayınlanacak olan Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ne oyuncuları kim? İşte Cehennem Melekleri 2 filmi nerede çekildi?
Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Expendables'ın plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Expendables, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.
Filmin çekimlerinin büyük bir bölümü Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.
Sylvester Stallone
Jason Statham
Jet Li
Dolph Lundgren
Chuck Norris
Terry Crews
Liam Hemsworth
Randy Couture
Jean-Claude Van Damme
Arnold Schwarzenegger
Bruce Willis