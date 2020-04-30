Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2012 senesinde vizyona giren filmde yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkmasını izleyeceğiz. Aksiyon ve macera türündeki film bu akşam Kanal D'de saat 20.15'te yayınlanacak. Daha önceden izleyenler bu akşam ise tekrardan izlemek isteyenler için yayınlanacak olan Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ne oyuncuları kim? İşte Cehennem Melekleri 2 filmi nerede çekildi?

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Expendables'ın plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Expendables, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin büyük bir bölümü Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Jason Statham

Jet Li

Dolph Lundgren

Chuck Norris

Terry Crews

Liam Hemsworth

Randy Couture

Jean-Claude Van Damme

Arnold Schwarzenegger

Bruce Willis