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nedir, oyuncuları kimler? Firardayız konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!

Başrollerinde ünlü oyuncu Çetin Altay, Burak Satıbol ve Ferit Aktuğ gibi ünlü isimlerin bulunduğu 2017 yapımı film izleyicilerine bol kahkahalı anlar yaşatmak adına televizyon ekranlarına geliyor. konusu ve oyuncuları ile araştırma konusu haline gelirken yapım konu olarak; Hapishaneden kaçan üç arkadaş Ekrem, Salim ve Nuri'nin hikayesini anlatıyor. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan yapım , oyuncuları nelerdir? Gibi sorular da televizyon izleyicilerinin merak konusu. Buna göre; Firardayız konusu nedir ve filmin oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:55 ABONE OL
Firardayız konusu nedir, oyuncuları kimler? Firardayız konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!

Hapishanede aynı koğuşta kalan üç yakın arkadaşın, yıllarca uğraştıkları tüneli kazmayı başararak hapishaneden firar etmeleri ile başlayan yapım Firardayız filmi beyazperdedeki süresince izleyicilerini kahkahaya boğmayı ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Başrollerinde Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ, Burcu Binici, Mehmet Özgür gibi birçok ismi ağırlayan yapımla ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Peki, Firardayız konusu nedir, oyuncuları kimler? Firardayız filmi oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında…

FİRARDAYIZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Firardayız, hapishaneden kaçan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ekrem, Salim ve Nuri'nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için "Baba" figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.

FİRARDAYIZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ, Burcu Binici, Mehmet Özgür, Ayhan Rüzgar, Lemi Filozof, Hacı Ali Konuk, Melisa Şalgam, Yunus Derli, Osman Kot, Metin Çelik, Mehtap Bayri, Tekin Temel bulunuyor.

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Firardayız konusu nedir, oyuncuları kimler? Firardayız konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!
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