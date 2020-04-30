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puan durumu nasıl? 30 Nisan 2020 kim?

Kanal D ekranlarının lezzet yarışması ’da puan durumu ve gün birincisi belli oluyor. Haftanın dördüncü gününde gelinler en lezzetli yemekleri yapabilmek için hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda kaynanaların verdiği puan durumları açıklanacak. Bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde gelinler arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Elif, Hüsniye Hanımı tehlikeli birisi olarak ilan ediyor. Elif, Hüsniye Hanıma "Dikkat Tehlike" yazan bir pankart veriyor. Bu yaftalama üzerinden gelin ve kaynanalar arasında tartışma çıkıyor. Gün sonunda yapılan puan değerlendirmesinin ardından gün birincisi ve en düşük puanı alan gelin açıklanıyor. En yüksek puanı alan gelin ise çeyrek altının sahibi oluyor. Peki nasıl? Çeyrek altını kim kazandı? 30 Nisan 2020 kim oldu?

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:09 ABONE OL
Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 30 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Ekranların dolu dolu geçen yarışma programı 'da haftanın dördüncü gününe girildi. Final gününe kısa süre kala yarışmacılar en yüksek puanı alabilmek için rekabet ediyor. Bugün en yüksek ve en düşük alınan puan durumlarına göre gün birincisi belli olacak. Kaynanalar puan durumlarını belirlerken gelinler arasında kıyasıya savaş sürüyor. Yayınlanacak yeni bölümde ise Elif, Hüsniye Hanıma "Dikkat Tehlike" yazan bir pankart veriyor. Bu yaftalama üzerinden gelin ve kaynanalar arasında tartışma çıkıyor. Özellikle Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın çekilmek istenilen duruma karşı sert tepki veriyor. Gün sonunda yüksek puan alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Peki nasıl ve gün birincisi kim oldu? İşte 30 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta puan durumları ve gün birincisi…

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL VE GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi bugün açıklanacak. Haberimizde, puan durumu ve gün birincisine ilişkin detaylara erişebilir, gelinlerin puan durumlarına bakabilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 30 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?
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