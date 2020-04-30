Ispanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta ıspanaklı makarna dolması nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün ıspanaklı makarna dolması yapıldı. Haftanın dördüncü gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirledi . Gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Programın sıkı takipçileri '' Ispanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise ıspanakların iyice temizlenmesidir. Öte yandan makarnanın pişme süresine dikkat etmek gerekiyor. Peki ıspanaklı makarna dolması nasıl yapılır, Gelinim Mutfakta Ispanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?

ISPANAKLI MAKARNA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Makarnayı az yağlı ve tuzlu suda diri kalacak şekilde haşlayıp süzün. Ispanağı temizleyip ince doğrayın. Sarımsakları soyup ezin. Yoğurt ve lor peynirini bir kasede karıştırın. Ufalanmış ekmek içi, süt, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, ıspanak ve yoğurtlu karışımı mutfak robotunda karıştırın. Tuz, karabiber ve muskat ilave edip karışımı tatlandırın. Ispanaklı harcı krema torbasına aktarıp makarnaların içini doldurun. Ayrı bir kapta domates püresi, sarımsak, zeytin ezmesi ve kalan zeytinyağını karıştırın. Karışımı ısıya dayanıklı dikdörtgen bir fırın tepsisine yayın ve üzerine makarna dolmalarını dizin. Kavrulmuş dolmalık fıstık ve rendelenmiş parmesan peynirini serpiştirip fırının ızgara bölümünde peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

ISPANAKLI MAKARNA DOLMASI TARİFİ VE MALZEMELERİ