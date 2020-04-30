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tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta ?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta Taçe Kraçe malzemeleri ve tarifiyle merak edildi. Haftanın dördüncü gününde gelinler en lezzetli yemeği yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Sebze ile yapılan yemekler arasında yer alan '' tarifi ve malzemeleri'' şeklinde arama motorunda aranmaya başlandı. Hem kolay hem lezzetli tarifiyle ev hanımlarının vazgeçilmez yemek tarifleri arasında yer alan ? İşte Gelinim Mutfakta ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:56 ABONE OL
Ispanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta ıspanaklı makarna dolması nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün ıspanaklı makarna dolması yapıldı. Haftanın dördüncü gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirledi . Gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Programın sıkı takipçileri '' Ispanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise ıspanakların iyice temizlenmesidir. Öte yandan makarnanın pişme süresine dikkat etmek gerekiyor. Peki ıspanaklı makarna dolması nasıl yapılır, Gelinim Mutfakta Ispanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?

ISPANAKLI MAKARNA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Makarnayı az yağlı ve tuzlu suda diri kalacak şekilde haşlayıp süzün. Ispanağı temizleyip ince doğrayın. Sarımsakları soyup ezin. Yoğurt ve lor peynirini bir kasede karıştırın. Ufalanmış ekmek içi, süt, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, ıspanak ve yoğurtlu karışımı mutfak robotunda karıştırın. Tuz, karabiber ve muskat ilave edip karışımı tatlandırın. Ispanaklı harcı krema torbasına aktarıp makarnaların içini doldurun. Ayrı bir kapta domates püresi, sarımsak, zeytin ezmesi ve kalan zeytinyağını karıştırın. Karışımı ısıya dayanıklı dikdörtgen bir fırın tepsisine yayın ve üzerine makarna dolmalarını dizin. Kavrulmuş dolmalık fıstık ve rendelenmiş parmesan peynirini serpiştirip fırının ızgara bölümünde peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

ISPANAKLI MAKARNA DOLMASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

  • 1 paket doldurmak için boru makarn
  • 250 gr ıspanak
  • 3 çorba kaşığı yoğur
  • 200 gr lor peyniri
  • 3 çorba kaşığı ufalanmış beyaz ekmek içi
  • 1.5 çay bardağı süt
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1-2 diş sarımsa
  • 1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat
  • 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
  • Tuz, karabiber

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Ispanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta ıspanaklı makarna dolması nasıl yapılır?
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