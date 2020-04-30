Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı oyuncu kadrosu ve hakkında tüm merak edilenler!

filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı oyuncu kadrosu ve hakkında tüm merak edilenler!

Bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak olan filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla merak ediliyor. Amerikan yapımı suç ve komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Seth Gordon otururken yapımın başrollerini ise Jason Bateman ve Melissa McCarthy paylaşıyor. 2013 yılında ilk kez beyazperdede görülen yapım en iyi dövüş sahnesi dalında MTV ödülüne de sahip. Aksiyon ve kahkahanın bir arada sunulacağı yapımla ilgili olarak tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Peki, Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:24 ABONE OL
Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı oyuncu kadrosu ve hakkında tüm merak edilenler!

Kimlik Hırsızı filmi konusu oyuncuları gibi birçok konuda televizyon ekranlarında yer alması nedeniyle izleyicilerin merak konusu haline geliyor. Macera dolu yapımda; Başarılı hırsız olan Diana bu defa sert kayaya denk gelmiştir. Serveti ile hayatını yaşayan bu kadına gerekli dersi Sandy verebilecek mi? Başrollerinde Jason Bateman ve Melissa McCarthy isimlerinin bulunduğu film bu akşam televizyon ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Kimlik Hırsızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı filmi konusu, oyuncuları ve tüm detaylar haberimizde…

KİMLİK HIRSIZI KONUSU NEDİR?

Bugün televizyonda yayınlanacak olan Kimlik Hırsızı filminde, Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır oda alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir. Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır.

Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. Kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı becerebilen bir kadındır.

KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI KİMLER?

Melissa McCarthy

Jason Bateman

Amanda Peet

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı oyuncu kadrosu ve hakkında tüm merak edilenler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA