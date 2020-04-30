Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı oyuncu kadrosu ve hakkında tüm merak edilenler!

Kimlik Hırsızı filmi konusu oyuncuları gibi birçok konuda televizyon ekranlarında yer alması nedeniyle izleyicilerin merak konusu haline geliyor. Macera dolu yapımda; Başarılı hırsız olan Diana bu defa sert kayaya denk gelmiştir. Serveti ile hayatını yaşayan bu kadına gerekli dersi Sandy verebilecek mi? Başrollerinde Jason Bateman ve Melissa McCarthy isimlerinin bulunduğu film bu akşam televizyon ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Kimlik Hırsızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kimlik Hırsızı filmi konusu, oyuncuları ve tüm detaylar haberimizde…

KİMLİK HIRSIZI KONUSU NEDİR?

Bugün televizyonda yayınlanacak olan Kimlik Hırsızı filminde, Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır oda alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir. Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır.

Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. Kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı becerebilen bir kadındır.

KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI KİMLER?

Melissa McCarthy

Jason Bateman

Amanda Peet