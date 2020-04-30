Salako filmi konusu ne oyuncuları kimler? Salako filmi nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Salako filmi için geri sayım başladı. Kemal Sunal Meral Zeren, İhsan Yüce gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Salako filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. 1974 senesinde vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de saat 20.00'da ekrana gelecek olan filmde Emine ve Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter arasında yaşanan komik olayları izleyeceğiz. Daha önceden izleyenler bu akşam ise tekrardan izlemek isteyenler için yayınlanacak olan Salako filmi konusu ne, oyuncuları kim? Salako filmi nerede çekildi?

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Meral Zeren

İhsan Yüce

Feridun Çölgeçen

Oktar Durukan

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Kestanelik ve Örcüncü köylerinde çekildi.