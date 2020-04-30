Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh'ın oturduğu 2015 yılı yapımı romantik, aile ve fantastik türleri barındıran Sindirella filmi için heyecan dorukta. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan film çocukluğumuzun bilindik hikayelerinden olan Ella'nın masalsı hayatını ele alıyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı film görselliği ile de izleyenleri büyüleyecek. Buna göre; Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler?

SİNDİRELLA FİLMİ KONUSU

Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella, yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile başbaşa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…

SİNDİRELLA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Kenneth Branagh

Türü : Romantik, Aile, Fantastik

Oyuncular : Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden