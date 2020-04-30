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konusu nedir? kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan için geri sayım başladı. Üvey annesi ve kız kardeşi tarafından dışlanan, çocukluğumuzun hikayesi olan bu filmde genç kızın değişen hikayesi anlatılacak. Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella, üvey annesi ve kız kardeşlerini kabul eder ancak onlar kötüdür. Ella’ya kötülük ve zalimlikler yapmakta olup evin hizmetçisi durumuna düşürmektedir. Onlardan tek kurtuluşu ise kentte düzenlenen ve genç kızların katılacağı balodur. 2015 yapımı romantik, aile ve fantastik türlerini barındıran nedir? kimler? İşte filmin konusu ve oyuncuları!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:41 ABONE OL
Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh'ın oturduğu 2015 yılı yapımı romantik, aile ve fantastik türleri barındıran Sindirella filmi için heyecan dorukta. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan film çocukluğumuzun bilindik hikayelerinden olan Ella'nın masalsı hayatını ele alıyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı film görselliği ile de izleyenleri büyüleyecek. Buna göre; Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler?

SİNDİRELLA FİLMİ KONUSU

Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella, yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile başbaşa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…

SİNDİRELLA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Kenneth Branagh

Türü : Romantik, Aile, Fantastik

Oyuncular : Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden

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Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!
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