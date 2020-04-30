Survivor Aycan Yanaç'ın AYÖ şifreli mesajının arkasında Okan Turp mu var? Okan Turp kimdir, kaç yaşında? İşte Aycan Yanaç hakkındaki o iddia!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'daki son gelişmeler medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Son olarak iletişim ödüşünde arkadaşı ile şifreli konuşmasının ardından Survivor Aycan hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. AYÖ mesajının ne anlama geldiğini merak edenler konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Aycan'ın mutsuz ve moralinin bozuk olmasının aslında Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp ile ilgili olduğu iddiası gündeme oturdu. Okan Turp'a hisler beslediği ancak nişanlandığı haberini AYÖ mesajı ile anladığı iddia edilirken konu ile ilgili ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Buna göre; Okan Turp kimdir? Survivor Aycan Yanaç sevgilisi kim?

AYÖ ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? SURVİVOR AYCAN HAKKINDA OKAN TURP İDDİASI GÜNDEME OTURDU!

Acun Ilıcalı, Survivor Aycan'ın iletişim ödülünden sonra moralinin bozulduğunu ve şifreli konuştuğunu düşünüp mesajları incelemeye almış ve bununla birlikte çeşitli iddiaları da beraberinde getirmişti. Arkadaşı ile AYÖ şifresi ile konuşan genç yarışmacının bu haberden sonra mutsuz olduğu görülmüş ve Acun Ilıcalı bu durumu çözeceğini, her şeyi ortaya çıkaracağını söylemişti. Konu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Aycan Yanaç'ın Okan Turp'a hisler beslediği ancak nişanlandığı haberini aldığı için üzüldüğü iddiası gündeme oturdu. Buna göre; Okan Turp kimdir?

İşte konuya yönelik tüm detaylar!