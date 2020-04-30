Survivor Berkan Karabulut kim ve nereli? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Berkan Karabulut yaşı, boyu, mesleği ve hayatı burada!

Survivor'ın sevilen yarışmacısı Berkan Karabulut yaşı, boyu, kilosu gibi detaylarla merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ederken medya gündemini yakından takip edenler ile yarışmanın hayranları programa dair güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Bunların dışında yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yarışmacıların boyu, kilosu, mesleği, yaşı gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Ünlüler takımında yarışırken Gönüllüler takımına transfer olan Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİM, KAÇ YAŞINDA VE BOYU KAÇ?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. İstanbul doğumlu Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen isim kendine has tavrı ve tarzı ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan parkurlarda göstermiş olduğu mücadele ile de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Buna göre; Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte detaylar...