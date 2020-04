Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında? Survivor gönüllüler Cemal Can Canseven nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında? Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Tv8 ekranlarında yayınlana programda parkurdaki zor yarışmalar ve final heyecanının yaklaşmasıyla yarışmada mücadele eden kişilerde merak ediliyor. Bunlardan biriside gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven oluyor. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a gelen Cemal Can, İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlamış ardından arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamıştır. Peki 2020 Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında, boyu kaç? Survivor gönüllüler Cemal Can Canseven nereli, mesleği ne?

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Medya gündemini takip edenler Survivor 2020 gönüllüler kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Haberimizde, Survivor gönüllüler kadrosunda yer alan Cemal Can'ın hayatına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.