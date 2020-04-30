Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Milli atlet Survivor yarışmacısı Elif nereli, boyu, yaşı, kilosu ve hayatı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmayı izleyenler Ünlüler ve Gönüllüler takımı ile yarışmacıları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kendine has tavrı ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı kadın yarışmacılardan Elif Yıldırım Gören ismi de merak ediliyor. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olan isim Ünlüler takımının en iddialı yarışmacıları arasında yer alırken parkurlardaki performansıyla da favori yarışmacılardan. Buna göre; Elif Yıldırım Gören kimdir, mesleği ne? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, evli mi, boyu kaç? İşte Ünlüler takımı yarışmacısı hakkında tüm merak edilenler!

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bursa'nın İznik ilçesinde doğan ve şu an Survivor Ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören ismi merak ediliyor. Yarışmanın favori isimlerinden biri olup aynı zamanda iddialı ve öne çıkan yarışmacılar arasında yerini alıyor.

Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte yanıtı…