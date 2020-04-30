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kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor boyu kaç, mesleği ne?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmacılar da teker teker araştırılıyor. Özellikle yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan merak edilmeye başlandı. Sercan Yıldırım ile aralarında çıkan aşk dedikodularının ardından zor şartlar sebebiyle ağlayarak isyan eden isim gündem olmaya devam ediyor. Öte yandan yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor. Buna göre; Survivor kimdir, kaç yaşında? mesleği ne, boyu kaç? İşte yarışmacı hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:02 ABONE OL
Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Nisa Bölükbaşı boyu kaç, mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ederken son gelişmeler ve yarışmacılar merak ediliyor. Her yeni bölümde yeni bir olayın yaşandığı yarışma programındaki detaylar medya gündemini yakından takip edenler ile yarışmanın hayranları tarafından araştırılıyor. Özellikle yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Bölükbaşı ismi de araştırılmaya başlandı. Hem aşk dedikoduları ile hem de yarışmanın zor şartlarına isyan etmesi ve ağlaması ile gündeme gelen isim Prag doğumlu. Spor kariyerinde başarıları olan küçük yaşlardan beri kendini bu alanda geliştiren Survivor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı...

İşte Survivor Nisa hakkında tüm merak edilenler...

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Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Nisa Bölükbaşı boyu kaç, mesleği ne?
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