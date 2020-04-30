Survivor Yasin nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Yasin Obuz kimdir, mesleği ne?

Survivor 2020, yeni formatıyla ekrana gelmeye devam ederken yarışmacılar hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Survivor gönüllüler takımında yer alan Yasin Obuz, hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden bir tanesi. Survivor Yasin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor'dan önce MasterChef yarışmasına katılan ve renkli tavırları ile burada ünlenen Yasin Obuz, daha sonra Survivor 2020 Gönüllüler takımına dahil olmuştu. Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen o soruların yanıtları…

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR? YASİN OBUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor gerek yarışmaları gerekse yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizde, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları ve yarışmacı hakkında tüm bilgiler yer alıyor.