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Survivor kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç ve aslen nereli? İşte hayatı

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dizi ve programlarının televizyon ekranlarında yayınlanmadığı şu günlerde, Survivor 2020 izleyiciyi yeni bölümleri ile ekran başına kilitliyor. Sevilen yarışmada oyuncu kadrosu merak edilmeye devam ediyor. 'un biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor , kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'yla olan kavgasıyla gündeme gelen yarışmacının amatör ve profesyonel olarak futbol oynadığı biliniyor. Peki, Survivor , kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne? İşte gönüllüler takımı yarışmacısı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 19:29 ABONE OL
Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç ve aslen nereli? İşte hayatı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla kaldığı yerden ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenlerin karşısına çıkacak. Sevilen programda yarışmacılar da dikkat çekiyor. Konuşması, yarışma performansı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken '' Yasin Obuz kimdir, nereli, mesleği ne?'' gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılmaya başlanacak. Yarışmanın 2020 sezonun, izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılar arasında Yasin gönüllüler takımından yer alıyor. Peki Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç, mesleği ne? İşte detaylar…

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR? YASİN OBUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor gerek yarışmaları gerekse yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizde, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları ve yarışmacı hakkında tüm bilgiler yer alıyor.

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Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç ve aslen nereli? İşte hayatı
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