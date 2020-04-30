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Survivor'da Masterchef yemek ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan sürpriz karar

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da Masterchef ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yeni sezonda ünlüler ve gönüllüler takımı arasında yemek ödülü için kıyasıya rekabet vardı. Dünkü ödül oyununda Mehmet Şef ünlüleri, Somer Şef ise gönüllüleri yönetti. Keyifli dakikaların yaşandığı son bölümde jürinin kararı sonrasında kazanan takım yaptıkları yemeklerle karınlarını doyuracak. Survivor 61.bölümde ünlüler ve gönüllülerden istenilen yemekler Mercimek çorbası, mantı, cevizli salata, hünkar beğendi ve keşkül oldu. Acun Ilıcalı ve tadım ekibinin yaptığı puanlama ile oylamalar belli oldu. Peki Survivor’da Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan sürpriz karar ne oldu?

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:11 ABONE OL
Survivor'da Masterchef yemek ödül oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor Masterchef ödül oyunu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan sürpriz karar

Survivor'da Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor'da dün akşam yemek ödülü oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ederken Somer Şef gönüllüleri, Mehmet Şef ise ünlüler takımına canlı yayına bağlanarak direktif verdi. Yarışmanın sonunda ise ilginç bir gelişme yaşandı. Kendilerine verilen menüyü belirli bir süre içinde hazırlayacak olan takımların yemeklerini Acun Ilıcalı, Esat Yontuç ve Survivor ekibi tadıp kazananı seçti. Peki 29 Nisan 2020 Survivor'da Masterchef ödül oyununu kim kazandı? ?

SURVİVOR MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 29 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde takımlar Masterchef'te yemek ödülü oyunu mücadelesi verdi. Ekrana gelen bölümleri ilgiyle takip eden izleyicilerin yanı sıra programın yayını kaçıran, yemek ödülüne ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu detayların başında ise Survivor 2020'de dün akşam ödül oyunu kim kazandı ve masterchef ödül oyunu ödülü neydi sorularının yanıtları geliyor. İşte Survivor Masterchef ödül oyununda yaşanan tüm gelişmeler…

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Survivor'da Masterchef yemek ödül oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor Masterchef ödül oyunu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan sürpriz karar
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