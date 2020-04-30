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Özden nereli ve kaç yaşında? emre kimdir, mesleği ne?

Survivor 2020 yarışmasına ilk etapta gönüllüler takımında başlayan, adaların birleşmesiyle birlikte alınan karar neticesinde ada hayatına ünlüler takımında devam eden Özden kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ada hayatı ve parkurlarda gösterdiği performansla göz dolduran, bu açıdan yarışmanın favorileri arasında yer alan Emre ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte ünlüler takımının gözde isimlerinden Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:08 ABONE OL
Yunus Emre Özden nereli ve kaç yaşında? Survivor Yunus emre kimdir, mesleği ne?

Yunus Emre Özden kimdir? Sportif geçmişi sayesinde Survivor 2020 yarışmasının zorlu parkurlarında başarılı performans sergileyen Yunus Emre Özden, adalar birleşmeden önce gönüllüler takımıyla birlikte ter döküyordu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklanan kararla birlikte genç yarışmacıyı, Survivor 2020'ye ünlüler adasında devam ediyor. Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? YUNUS EMRE ÖZDEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

İşte Survivor Yunus Emre Özden'in biyografisi...

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Yunus Emre Özden nereli ve kaç yaşında? Survivor Yunus emre kimdir, mesleği ne?
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