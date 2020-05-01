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konusu ve oyuncuları: 6 kişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Karantina günlerinde televizyonlarda film heyecanı da sürüyor. Bu noktada, de bu akşam ekranlarda yayınlanacak. Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken 6 kişi filminin yönetmenliğini Neil Jones yapıyor. Filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da, ' ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?' sorularına yanıt arıyor. İşte, 6 kişi filmi konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:01 ABONE OL
6 kişi filmi konusu ve oyuncuları: 6 kişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Corona virüsü nedeni ile karantinada olan milyonlar, televizyon ekranlarından yayınlanan filmleri kaçırmıyor. 2015 yılında vizyona giren 6 kişi filmi de bu akşam televizyonlarda izleyicisi ile buluşacak. Sürükleyici konusu ile oyuncuları dikkat çeken filmin yönetmenliğini Neil Jones üstleniyor. İşte, 6 kişi filminin konusu ve oyuncuları...

6 KİŞİ FİLMİ KONUSU

Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca "Jericho" olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Martin Kemp (Sam Blake)
  • Patrick Bergin (Alistair Montcrief)
  • April Pearson (Lexi)
  • Nick Moran (Roy Dixon)
  • Anouska Mond (Hannah Siddiq)
  • Bruce Payne (James Newmont)
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6 kişi filmi konusu ve oyuncuları: 6 kişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?
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