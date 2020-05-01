6 kişi filmi konusu ve oyuncuları: 6 kişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Corona virüsü nedeni ile karantinada olan milyonlar, televizyon ekranlarından yayınlanan filmleri kaçırmıyor. 2015 yılında vizyona giren 6 kişi filmi de bu akşam televizyonlarda izleyicisi ile buluşacak. Sürükleyici konusu ile oyuncuları dikkat çeken filmin yönetmenliğini Neil Jones üstleniyor. İşte, 6 kişi filminin konusu ve oyuncuları...

6 KİŞİ FİLMİ KONUSU

Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca "Jericho" olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?