Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm var mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı

Ekranların aksiyon polisiye dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm var mı? Sorusu izleyicisi tarafından araştırılmaya başlandı. Ekranlara geldiği ilk günden itibaren kısa sürede sevilen dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Ekrana gelen son bölümde ekip, kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemişlerdir. Bir yandan Nedim'in hayatı büyük tehlike içine girmiştir. Dizinin yeni bölüm fragmanına kavuşan izleyiciler Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? İşte 1 Mayıs Kanal D yayın akışı

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ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle bekleniyor. Dizinin son bölümünde; ekibimiz, Kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemektedir. Aslı'dan ayrı kalan İlyas, Erkan'ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas'a yardım etme karşılığı Nedim'i öldürmesini ister. Buna göre; Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı