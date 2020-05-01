Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm var mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı

bu akşam yeni bölüm var mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?

Kanal D’nin özlenen dizisi yeni bölümü izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapım uzun süredir yeni bölümüyle ekrana gelmiyordu. Yayınlanan son bölümde ise ekip, kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemişlerdi. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm fragmanına kavuşurken ‘’ , yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok dizi yeni bölüm yayın akışlarına ara vermişti. Tam bu noktada hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanıyor araştırılmaya başlandı. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm ve hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:24 ABONE OL
Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm var mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı

Ekranların aksiyon polisiye dizisi bu akşam yeni bölüm var mı? Sorusu izleyicisi tarafından araştırılmaya başlandı. Ekranlara geldiği ilk günden itibaren kısa sürede sevilen dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Ekrana gelen son bölümde ekip, kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemişlerdir. Bir yandan Nedim'in hayatı büyük tehlike içine girmiştir. Dizinin yeni bölüm fragmanına kavuşan izleyiciler yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? İşte

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle bekleniyor. Dizinin son bölümünde; ekibimiz, Kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemektedir. Aslı'dan ayrı kalan İlyas, Erkan'ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas'a yardım etme karşılığı Nedim'i öldürmesini ister. Buna göre; Arka Sokaklar bu akşam var mı? ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm var mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA