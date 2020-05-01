Babil bu akşam, bugün var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs tv yayın akışı

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisinin sıkı takipçileri '' Babil bu akşam var mı?'' sorusuna yanıt armaya başladı. Uzun süredir yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizinin akıbeti merak ediliyor. Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünü merak edenler 1 Mayıs tv yayın akışına bakmaya başladı. Bilindiği üzere corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok dizi seti yeni bölüm yayınlarına ara vermişti. Peki, Babil yeni bölüm bu akşam, bugün var mı? Babil yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm detaylar ve Star Tv 1 Mayıs yayın akışı…

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BABİL BU AKŞAM VAR MI YOK MU? BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

1 Mayıs Star TV yayın akışı içerisinde bu akşam olup olmadığını merak eden binlerce izleyici konuya dair '' Babil bugün bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizinin çekimlerine ara verilmişti. Haberimizde 1 Mayıs Cuma Star TV yayın akışı listesine ve diziye dair detaylara ulaşabilirsiniz.