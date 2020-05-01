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bu akşam, bugün var mı? yayınlanacak? 1 Mayıs tv yayın akışı

’nin özlenen dizisi yeni bölümü izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Aslı Enver, Halit Ergenç ve Ozan Güven gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin son bölümde heyecanlı gelişmeler yer almıştı. Dizinin sıkı takipçileri 1 Mayıs tv yayın akışına baktığında Babil yeni bölümü göremeyince ‘’ , neden yok?’’ şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok dizi setinin yeni bölümüne ara verildiği biliniyor. Peki Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı’nın üstlendiği Babil bu akşam, bugün var mı? yayınlanacak? İşte ve yeni bölüm hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 1.5.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 16:24 ABONE OL
Babil bu akşam, bugün var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs tv yayın akışı

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisinin sıkı takipçileri '' bu akşam var mı?'' sorusuna yanıt armaya başladı. Uzun süredir yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizinin akıbeti merak ediliyor. Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünü merak edenler 1 Mayıs tv yayın akışına bakmaya başladı. Bilindiği üzere corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok dizi seti yeni bölüm yayınlarına ara vermişti. Peki, Babil yeni bölüm bu akşam, bugün var mı? Babil yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm detaylar ve 1 Mayıs yayın akışı…

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BABİL BU AKŞAM VAR MI YOK MU? BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

içerisinde bu akşam olup olmadığını merak eden binlerce izleyici konuya dair '' Babil bugün bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizinin çekimlerine ara verilmişti. Haberimizde 1 Mayıs Cuma Star TV yayın akışı listesine ve diziye dair detaylara ulaşabilirsiniz.

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Babil bu akşam, bugün var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs tv yayın akışı
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