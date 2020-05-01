Komedi türündeki Badem Şekeri 4 filmi bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Ayşe'nin Yüksek lisansa kabul edilmesi Mehmet'i bir yandan sevindirir bir yandan üzer. Aşıkların arasına yine bir engel girmiştir. İstanbul'a giden Ayşe kısa bir süreliğine köye döner. Vizyona girdiği ilk zamanlar iyi hasılat yapan filmin konusu oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Başrollerinde Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in yer aldığı filmde kahkaha tufanına hazır olun! Peki Badem Şekeri 4 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Badem Şekeri 4 filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayşe'nin Yüksek lisansa kabul edilmesi Mehmet'i bir yandan sevindirir bir yandan üzer. Aşıkların arasına yine bir engel girmiştir. İstanbul'a giden Ayşe kısa bir süreliğine köye döner. Otogar'da Doktor'u göremeyen Ayşe hayal kırıklığına uğrasa da onu bekleyen çok büyük bir sürpriz vardır.

Ayşe'nin kısa bir süre sonra İstanbul'a döneceğini öğrenen Mehmet Şeker, onu yanında tutmak için planlar yapmaya başlar. O kadar çaresiz durumdadır ki Muhtar Bahri'den bile yardım ister. Planlarının hiç biri işe yaramayınca soluğuÜmmü hala'nın yanında alır. Ümmü hala ikisinden Sevdalım çiçeğini bulmasını ister. Mehmet ve Ayşe'yi aşklarının sınandığı uzun bir yolculuk beklemektedir.

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Alper Saldıran

Burcu Özberk

Mehmet Atay

Burcu Altın

Eyşan Özhim yer alıyor.

BADEM ŞEKERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Badem Şekeri filminin çekimleri için ağırlıklı olarak Çanakkale şehri kullanıldı. Ayvacık ilçesinde yer alan Çamkalabak ve Behramkale'de de çekimleri yapılan film, Ege'nin doğal ve huzur verici manzarasını seyirciye hissettirecek.