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bu akşam var mı, neden yok? yayınlanacak?

ATV’nin özlenen ve reyting rekorları kıran dizisi '' bu akşam var mı?'' sorusuna yanıt armaya başladı. Uzun süredir yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizinin akıbeti merak ediliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünü merak edenler 1 Mayıs tv yayın akışına bakmaya başladı. Dizinin yayınlanan son bölümün geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Bilindiği üzere corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok dizi seti yeni bölüm yayınlarına ara vermişti. Peki, Hercai yeni bölüm bu akşam, bugün var mı? Hercai bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm detaylar ve ATV 1 Mayıs yayın akışı listesi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:34 ABONE OL
Hercai bu akşam var mı, neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs ATV yayın akışı

Ekranların en çok sevilen dizisi bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı dizinin geçtiğimiz haftalarda yeni bölümü yayınlanmamıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizi Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verildiği biliniyor. Buna göre; ? ? 1 Mayıs Cuma ATV yayın akışı listesi

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

içerisinde bu akşam olup olmadığını merak eden binlerce izleyici konuya dair ''Hercai bugün bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs ATV yayın akışı listesine ve diziye dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Hercai bu akşam var mı, neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs ATV yayın akışı
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