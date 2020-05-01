Hercai bu akşam var mı, neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs ATV yayın akışı

Ekranların en çok sevilen dizisi Hercai bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı dizinin geçtiğimiz haftalarda yeni bölümü yayınlanmamıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizi Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verildiği biliniyor. Buna göre; Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Cuma ATV yayın akışı listesi

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

1 Mayıs ATV yayın akışı içerisinde bu akşam olup olmadığını merak eden binlerce izleyici konuya dair ''Hercai bugün bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs ATV yayın akışı listesine ve diziye dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.