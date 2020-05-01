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dizisi gündem oldu: talep etti, dizinin bazı bölümleri kaldırıldı! Designated Survivor konusu ne?

Uzun süre 'de tartışma konusu olan 'in denetimi ile ilgili 'ten flaş bir hamle geldi. Yabancı basında yer alan haberlere göre Netflix RTÜK'ün talebi üzerine '' dizisinin Türkiye'deki bir bölümünü platformundan kaldırdı. Peki, Designated Survivor konusu nedir ve oyuncuları kimler? Designated Survivor dizisi oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 18:33 ABONE OL
Netflix dizisi Designated Survivor gündem oldu: RTÜK talep etti, dizinin bazı bölümleri kaldırıldı! Designated Survivor konusu ne?

Netlix dizisi Designated Survivor ile ilgili son dakika haberi geldi. ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety ve Deadline'ın haberine göre, Netflix RTÜK'ün talebi üzerine 'Designated Survivor' dizisinin Türkiye'deki bir bölümünü platformundan kaldırdı. İki internet sitesi de Netflix'in yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yetkililerin talebi üzerine 'yerel kanunlarla uyum içinde olmak için' bir bölümün platformdan kaldırıldığını duyurdu.

Designated Survivor'ın konusu ne?

2016'da başlayan ve 45 dakikalık bölümleriyle 2. sezonuna devam eden komplo teori dizisinin konusunu anlamak için Amerikan Anayasası'nda bulunan 'Atanmış Varis' terimini anlamak gerekiyor. 'Atanmış Varis', tüm kabinenin aynı anda aynı yerde bulunma durumunda orada olmayan genelde de bir kabine üyesi olan bakanlar arasında seçiliyor. Yani ülke yönetiminde çok etkili olmayan bir yetkili, tüm kabineye bir şey olması durumunda başkan olarak göreve başlıyor. Bu başkana 'Atanmış Varis' deniyor.

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Netflix dizisi Designated Survivor gündem oldu: RTÜK talep etti, dizinin bazı bölümleri kaldırıldı! Designated Survivor konusu ne?
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