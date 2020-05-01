Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? 2020 Survivor Ünlüler Aşkım Burçe Tunay aslen nereli, mesleği ne?

kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? 2020 Survivor Ünlüler Aşkım Burçe Tunay aslen nereli, mesleği ne?

Bu sezon ekranlara Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile gelen 2020 'da heyecan yeni bölümler ile sürüyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Tunay da yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden birisi durumunda. Adadaki diyaloglarının yanı sıra yaşı ve boyu ile öne çıkan Aşkım Burçe, programın yayınlandığı akşamlarda vatandaşların en çok araştırdığı kişiler arasında bulunuyor. Bu doğrultuda da, 'Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç doğumlu ve boyu kaç?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, 2020 Survivor Ünlüler Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının hayatı...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:57 ABONE OL
Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? 2020 Survivor Ünlüler Aşkım Burçe Tunay aslen nereli, mesleği ne?

Çeyrek finale az bir süre kala 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımına sonradan dâhil olan durumunda. Parkurda ortaya koyduğu performans ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken 2000 doğumlu yarışmacı, aynı zamanda kısa boyu ile de seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Durum böyle olunca da Tunay'ın hayatı ve kişisel bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, ' kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ VE NERELİ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? 2020 Survivor Ünlüler Aşkım Burçe Tunay aslen nereli, mesleği ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA