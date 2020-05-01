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kimdir, kaç doğumlu ve boyu kaç? 2020 Survivor Gönüllüler aslen nereli, mesleği ne?

Bu sezon ekranlara Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile gelen 2020 Survivor'da heyecan yeni bölümler ile sürüyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı da yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden birisi durumunda. Adadaki diyaloglarının yanı sıra parkurda zaman zaman gözyaşları ile öne çıkan Nisa Bölükbaşı, programın yayınlandığı akşamlarda vatandaşların en çok araştırdığı kişiler arasında bulunuyor. Bu doğrultuda da, ' kimdir, kaç doğumlu ve boyu kaç?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç? İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısının hayatı...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:07 ABONE OL
Survivor Nisa kimdir, kaç doğumlu ve boyu kaç? 2020 Survivor Gönüllüler Nisa Bölükbaşı aslen nereli, mesleği ne?

Çeyrek finale az bir zaman kala 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı durumunda. Parkurda ortaya koyduğu performansın yanı sıra gözyaşları ile dikkatleri üzerine çeken 1998 doğumlu yarışmacı, aynı zamanda tavırları ile de seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Durum böyle olunca da Nisa Bölükbaşı'nın hayatı ve kişisel bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, 'Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ VE NERELİ?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

İşte, Gönüllüler takımı Nisa'nın kısa biyografisi;

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Survivor Nisa kimdir, kaç doğumlu ve boyu kaç? 2020 Survivor Gönüllüler Nisa Bölükbaşı aslen nereli, mesleği ne?
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