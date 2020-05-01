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Survivor yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: Ünlüler takımından Sercan Yıldırım kimdir, ve nereli?

'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı, TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 tüm heyecanıyla televizyonda devam ediyor. Survivor'da zorlu parkurların yanı sıra yarışmacıların yarışma parkurlarındaki performansı ve eleme gecesinde eleme adayı belirlenirken yaptıkları konuşmalarda dikkat çekiyor. İzleyenlerin ilgiyle takip ettiği yarışmacılar arasında da yer alıyor. Peki, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, nereli ve ? İşte, Survivor 2020'nin favori yarışmacıları arasında yer alan, 'dan 'a kadar birçok takımda forma giyen Milli futbolcu Sercan Yıldırım hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:27 ABONE OL
Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: Ünlüler takımından Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenler ile buluşacak. Yeni sezonda seyircisi ile buluşan Survivor, 2020 Sezonu içerisinde de izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Zaman zaman yarışma esnasında, özellikle de eleme günleri yarışmacıların hayatları, özellikleri ve gerçek hayattaki meslekleri merak konusu oluyor. Bugünde milli futbolcu yarışmanın hayranları ve yarışmayı izlemeye yeni başlayanlar için merak konusu oldu. Peki bir çok futbol takımında forma giyen Survivor'ın Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? İşte, gerçek hayatı ile ilgili bilgiler…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

İşte ünlü futbolcu hakkında bilgiler ve futbol kariyeri...

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Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: Ünlüler takımından Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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