Survivor Sercan Yıldırım yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler: Ünlüler takımından Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenler ile buluşacak. Yeni sezonda seyircisi ile buluşan Survivor, 2020 Sezonu içerisinde de izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Zaman zaman yarışma esnasında, özellikle de eleme günleri yarışmacıların hayatları, özellikleri ve gerçek hayattaki meslekleri merak konusu oluyor. Bugünde milli futbolcu Sercan Yıldırım yarışmanın hayranları ve yarışmayı izlemeye yeni başlayanlar için merak konusu oldu. Peki bir çok futbol takımında forma giyen Survivor'ın Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? İşte, gerçek hayatı ile ilgili bilgiler…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

İşte ünlü futbolcu hakkında bilgiler ve futbol kariyeri...