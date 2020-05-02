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1 Mayıs sonuçları: Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Medya gündemini takip edenler güncel sonuçlarını merak ediyor. Cuma akşamı karantina sürecini evde geçirenler televizyon ekranlarında yayınlanan dizileri ve filmleri izledi. Beğendikleri dizilerin ve filmlerin birinci olmasını isteyen vatandaşlar ‘’ 1 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün akşam TV8’de Survivor, Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecan ve aksiyon dolu filmler kanalların farklı yayın akışında yer aldı. Buna göre 1 Mayıs 2020 Cuma reyting sonuçlarında birinci kim oldu? Dün en çok ne izlendi?

Giriş Tarihi: 2.5.2020 12:31 ABONE OL
1 Mayıs reyting sonuçları: Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Kardeş Payı, Star TV'de Medcezir yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken 1 Mayıs merak edilmeye başlandı. Karantina sürecinde televizyon yapımlarından izledikleri dizi veya filmlerin birinci olmasını isteyen izleyiciler '' 1 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs 2020 reyting sonuçları sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları belli oldu. Haberimizde,1 Mayıs reyting sonuçlarına erişebilirsiniz.

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1 Mayıs reyting sonuçları: Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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