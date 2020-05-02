1 Mayıs reyting sonuçları: Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Kardeş Payı, Star TV'de Medcezir yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken 1 Mayıs reyting sonuçları merak edilmeye başlandı. Karantina sürecinde televizyon yapımlarından izledikleri dizi veya filmlerin birinci olmasını isteyen izleyiciler '' 1 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs 2020 reyting sonuçları sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları belli oldu. Haberimizde,1 Mayıs reyting sonuçlarına erişebilirsiniz.