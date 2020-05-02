2010 yılında vizyona giren Buz Depremi filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Bilim kurgu türündeki filmlerin hayranı olanlar bu akşam yayınlanacak olan Buz Depremi filmi için geri sayıma başladı. Hem konusu hem oyuncularıyla dikkat çeken yapımda bilim insanlarının Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşmesini izleyeceğiz. Heyecan dolu sahneleriyle izleyenlerin ilgisini çeken film bu akşam Show TV'de saat 23.45'te yayınlanacak. Peki Buz Depremi filmi konusu ne? Buz Depremi filmi oyuncuları kim?

BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Buz Depremi filminin oyuncuları arasında Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl yer alıyor.

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Paul Ziller

Senarist: Paul Ziller , David Ray

Yapımı: 2010 - ABD