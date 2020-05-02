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kim birinci oldu kim elendi? 1 Mayıs 2020 Cuma nasıl? Gelinler rekabette!

Ekranların fenomen yarışması birincisi ve elenen yarışmacısı belli oldu. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alabilmek için mutfakta hünerlerini sergilerken kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Bugün Hatice, Güngör, Elif ve Neslihan arasında rekabet giderek artıyor. Programın sıkı takipçileri ‘’ oldu kim elendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftanın en düşük ve en yüksek puanı alan yarışmacısı gün içinde açıklanacak. Gün sonunda en düşük puanı alan isim yarışmaya veda ederken en yüksek puanı alan beş altın bileziğin sahibi olacak. Bugün ekrana gelecek olan bölümde Güngör, Neslihan'ın masasına yapıştırdığı pankartla gerilimi tırmandırıyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Hafta finalinde 5 altın bileziği kim koluna takacak? puan durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 2.5.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 09:08 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 1 Mayıs 2020 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler rekabette!

Kanal D'nin sevilen yarışması 'da birinci ve elenen yarışmacısı puan durumlarıyla birlikte merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında gelinler en lezzetli yemekleri yapmaya çalışıyor. Kaynanalar gelinlerin yaptıkları yemeklere en yüksek ve en düşük puanını vermeye devam ediyor. Bugün ekrana gelen bölümde Güngör, Neslihan'ın masasına yapıştırdığı pankartla gerilimi tırmandırıyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Hafta finalinde 5 altın bileziği kim koluna takacak; hangi gelin ve kaynana, evlerine geri dönecek? Haftanın final bölümünde birinci olan gelin beş altın bileziğinde sahibi oluyor. Peki oldu kim elendi? 1 Mayıs 2020 nasıl? Beş altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 1 MAYIS PUAN DURUMU

Medya gündemini takip edenler Gelinim Mutfakta birincisini ve elenen ismini merak ediyor. Haftanın finalinde gelinlerin puan durumlarıyla birlikte elenen ve birinci olan yarışmacı açıklandı. Haberimizde, birincisi ve elenen ismine gelinlerin puan durumuna erişebilirsiniz.

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'da en yüksek oyu alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı 64 puanla Hatice oldu. Elenen yarışmacı ise Güngör Hanım oldu.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 1 Mayıs 2020 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler rekabette!
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