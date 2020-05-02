Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 1 Mayıs 2020 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler rekabette!

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da birinci ve elenen yarışmacısı puan durumlarıyla birlikte merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında gelinler en lezzetli yemekleri yapmaya çalışıyor. Kaynanalar gelinlerin yaptıkları yemeklere en yüksek ve en düşük puanını vermeye devam ediyor. Bugün ekrana gelen bölümde Güngör, Neslihan'ın masasına yapıştırdığı pankartla gerilimi tırmandırıyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Hafta finalinde 5 altın bileziği kim koluna takacak; hangi gelin ve kaynana, evlerine geri dönecek? Haftanın final bölümünde birinci olan gelin beş altın bileziğinde sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 1 Mayıs 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Beş altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 1 MAYIS PUAN DURUMU

Medya gündemini takip edenler Gelinim Mutfakta birincisini ve elenen ismini merak ediyor. Haftanın finalinde gelinlerin puan durumlarıyla birlikte elenen ve birinci olan yarışmacı açıklandı. Haberimizde, 1 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismine gelinlerin puan durumuna erişebilirsiniz.

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'da en yüksek oyu alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı 64 puanla Hatice oldu. Elenen yarışmacı ise Güngör Hanım oldu.