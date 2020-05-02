Cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi için geri sayım başladı. Ramazan ayında sahur saatine yakın bir zaman diliminde yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2015 yılında vizyona giren film dram ve epik türünde olması ilgi çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek olan film, 7.yy'da Mekke'de ve Hz.Muhammed'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Peki Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi konusu ne? Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim?

HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 7.yy'da Mekke'de ve Hz.Muhammed'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi sebebiyle tedirgin olan Mekke halkı çaresizdir. Hz. Muhammed'e hamile olan Hz. Amine geri kalan Mekke halkı gibi kaçıp dağlara saklanamaz. Abraha kimseciklerin olmadığı şehri kolayca ele geçirebileceğini düşünür ancak filler Mekke'ye doğru bir adım dahi atmaz. Ardından milyonlarca ebabil kuşu, Abraha'nın ordusunu taş yağmuruna tutarak yok ederler. Bu olaydan tam bir ay sonra Hz. Muhammed doğmuştur. Hz. Âmine'nin kucağındaki minik bebek dünyayı kökünden değiştirecektir...

HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Baran ve Cennetin Çocukları gibi yapımlara imza atarak önemli bir başarıya ulaşan Majid Majidi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda başrolleri Mahdi Pakdel, Sareh Bayat, Mina Sadati ve Ali Reza Shoja-Nuri paylaşıyor. Filmin kadrosunda Mohsen Tanabandeh, Dariush Farhang ve Siamak Adib de yer alıyor.