Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Ortadirek Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1973 senesinde vizyona giren ve efsane yapımlar arasında yer alan film bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Filmde Şaban adındaki kendi halinde bir gencin umutsuz aşkı anlatılıyor. Bahar'a aşık olan Şaban, bu aşkı imkansız hale getiren Erkan'ı yenmek, Bahar'ı elde etmek için her yolu denemesini izleyeceğiz. Yaşanan komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylar araştırılırken filmin çekildiği yerler merak uyandırıyor. Ekrana geldiği her dönemde ilgiyle takip eden ve izleyenleri güldürmeyi başaran Ortadirek Şaban filminin başrol oyuncuları arasında Kemal Sunal, Bahar Öztan bulunuyor. Peki Ortadirek Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ortadirek Şaban filmi nerede çekildi?

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan, ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi Ortadirek Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Orta Direk Şaban filmi Üsküdar'ın Salacak semtinde çekildi.

ORTADİREK ŞABAN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal – Şaban

Bahar Öztan – Bahar Gökçe

Yalçın Tülpar – Erkan

Ergun Köknar – Adnan Bıçakçı

Yavuzer Çetinkaya – Çete Reisi Çakal

Reha Yurdakul – Şükrü Bey

Renan Fosforoğlu – Gıyasettin Amca

Memduh Ün – Tahsin Bey

Oktar Durukan – Kara Bela Kadir

Coşkun Göğen – Sinyor Lopez

Sırrı Elitaş – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Mehmet Uğur – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Tahsin Koray – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Celal Yonat – Celal

Fatih Özses – Çete Elamanı

Dinçer Çekmez – Antrenör

Hüseyin Kutman – Basketbol Antrenörü