Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Ortadirek Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1973 senesinde vizyona giren ve efsane yapımlar arasında yer alan film bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Filmde Şaban adındaki kendi halinde bir gencin umutsuz aşkı anlatılıyor. Bahar'a aşık olan Şaban, bu aşkı imkansız hale getiren Erkan'ı yenmek, Bahar'ı elde etmek için her yolu denemesini izleyeceğiz. Yaşanan komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylar araştırılırken filmin çekildiği yerler merak uyandırıyor. Ekrana geldiği her dönemde ilgiyle takip eden ve izleyenleri güldürmeyi başaran Ortadirek Şaban filminin başrol oyuncuları arasında Kemal Sunal, Bahar Öztan bulunuyor. Peki Ortadirek Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ortadirek Şaban filmi nerede çekildi?
Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan, ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi Ortadirek Şaban'dır.
Orta Direk Şaban filmi Üsküdar'ın Salacak semtinde çekildi.
Kemal Sunal – Şaban
Bahar Öztan – Bahar Gökçe
Yalçın Tülpar – Erkan
Ergun Köknar – Adnan Bıçakçı
Yavuzer Çetinkaya – Çete Reisi Çakal
Reha Yurdakul – Şükrü Bey
Renan Fosforoğlu – Gıyasettin Amca
Memduh Ün – Tahsin Bey
Oktar Durukan – Kara Bela Kadir
Coşkun Göğen – Sinyor Lopez
Sırrı Elitaş – Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Mehmet Uğur – Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Tahsin Koray – Adnan Bıçakçı'nın Adamı
Celal Yonat – Celal
Fatih Özses – Çete Elamanı
Dinçer Çekmez – Antrenör
Hüseyin Kutman – Basketbol Antrenörü