Otoban filmi konusu ve oyuncuları: Otoban filmi konusu, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Karantina günlerinde film heyecanı sürüyor. Bu noktada, Otoban filmi de bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2017 yılında vizyona giren gerilim ve aksiyon türündeki yapıtın yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. Konusu ve oyuncuları ile öne çıkan filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da 'Otoban filmi oyuncuları kimler, konusu ne?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Otoban filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler...

OTOBAN FİLMİ KONUSU

Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend'an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI