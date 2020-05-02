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konusu ve oyuncuları: , oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

, beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Eran Creevy'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gerilim ve aksiyon türünde iddialı yapıtlardan birisi olan filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da ' ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?' sorularına yanıt arıyor. İşte, Otoban filmi konusu, oyuncuları ve tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 2.5.2020 17:20 ABONE OL
Otoban filmi konusu ve oyuncuları: Otoban filmi konusu, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Karantina günlerinde film heyecanı sürüyor. Bu noktada, Otoban filmi de bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2017 yılında vizyona giren gerilim ve aksiyon türündeki yapıtın yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. Konusu ve oyuncuları ile öne çıkan filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da 'Otoban filmi oyuncuları kimler, konusu ne?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Otoban filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler...

OTOBAN FİLMİ KONUSU

Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend'an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI

  • Anthony Hopkins
  • Felicity Jones
  • Nicholas Hoult
  • Ben Kingsley

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Otoban filmi konusu ve oyuncuları: Otoban filmi konusu, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?
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