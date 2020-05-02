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final mi yapıyor, bitti mi? ?

’nin uzun süredir ekrana gelmeyen dizisi final mi yapıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Corona virüsü sebebiyle çekimlerini durduran yapımın final yapacağına dair iddialar gündemde yer edindi. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in yer aldığı dizinin sezon finali tarihi belli oldu. En son Mart ayında yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu yapıyor, bitti mi? ?

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:26 ABONE OL
Sefirin Kızı final mi yapıyor, bitti mi? Sefirin Kızı sezon finali ne zaman?

Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü oyuncuların yer aldığı final mi yapıyor? 'de Pazartesi günleri yayınlanan dizi corona virüsü tedbirleri kapsamında sete ara vermişti. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen yapımın final kararı hayranlarını üzdü. Mart ayında yayınlanan son bölümde Sancar ve Nare'nin duygusal sahneleri damga vurmuştu. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri son bölüm ardından yeni bölüm yayın tarihi arayışına girmişti. Sancar ve Nare'nin aşkını konu alan dizinin sezon finali kararı sosyal medyada yayılmaya başladı. Peki yapıyor, neden bitti? ?

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star TV'nin dizisi Sefirin Kızı final kararı sosyal medyada yayılmaya başladı. Corona virüs tehlikesine karşı dizi setlerine verilen ara Star Tv ekranlarına gelen Sefirin Kızı dizisini de etkiledi. Peki Sefirin Kızı final mi yapıyor, sezon final bölümü ne zaman? İşte yanıtı…

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Sefirin Kızı final mi yapıyor, bitti mi? Sefirin Kızı sezon finali ne zaman?
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