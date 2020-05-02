Sesinde Aşk Var filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Sesinde Aşk Var filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Karantina günlerinde film heyecanı sürüyor. 2019 yılında vizyona giren Sesinde Aşk Var filmi, bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Gişede istediğini bulamayan filmin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor. Romantik komedi türünde olan film, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, genç bir kızın hayatına yön vermesi gerektiği dönemde aşık olmasını konu edinen filmin oyuncu kadrosu da tecrübeli ve genç isimlerden oluşuyor. Peki, Sesinde Aşk Var filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, bazı bilgiler...

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ KONUSU

Sesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyüyen genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yağtığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir.

Ancak onun yaşama okula yeni gelen Rüzgar adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

SESİNDE AŞK VAR OYUNCULARI

Burak Tozkoparan

Hayal Köseoğlu

Deniz Barut

Feride Çetin

Mine Çayıroğlu

Mert Denizmen

Cezmi Baskın

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sesinde Aşk Var filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşirken, filmin ağırlıklı olarak Asya yakasında çekimleri tamamlandı.