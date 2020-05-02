Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve aslen nereli? 2020 Survivor Ünlüler Aşkım Burçe Tunay boyu kaç, mesleği ne?

Çeyrek finale az bir süre kala Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımına sonradan dâhil olan Aşkım Burçe Tunay durumunda. Parkurda ortaya koyduğu performans ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken 2000 doğumlu yarışmacı, aynı zamanda kısa boyu ile de seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Durum böyle olunca da Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı ve kişisel bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, 'Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ VE NERELİ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;