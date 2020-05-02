Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor 2020 Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne? İşte detaylar...

Survivor Evrim Keklik kimdir? TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2020 tüm hızıyla televizyon ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her geçen gün büyük finale adım adım yaklaşılırken, zorlu parkurlar ile yarışmacıların gösterdiği performans dikkatleri çekiyor. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Evrim Keklik ile ilgili araştırmalar da her yarışma öncesi ve yarışma sırasında aratılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da adaların birleşmesi sonrasında 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik durumunda. Yarışmada gösterdiği performanslar ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken yarışmacı, aynı zamanda voleybol geçmişi ile seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Hâl böyle olunca da Evrim Keklik'in hayatı ve özel hayatına yönelik bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, 'Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, ne öğretmeni ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

SURVİVOR EVRİM KEKLİK: KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan sevilen isim Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı hakkında bilgiler...