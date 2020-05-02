Yayın akışı programı yayınlandı! 2 Mayıs 2020 Kanal D, Star, Beyaz TV, Show Tv, Tv8 ve ATV yayın akışı

1-3 Mayıs tarihlerinde corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar da televizyonları başında daha çok vakit geçirmeye başladı. Kanalların yayın akışı programına göz atarak günün dizi, film ve programlarını kaçırmak istemeyenler doğru yerdeler. Sabah'ın TV rehberi sayfası ile 2 Mayıs 2020 Kanal D, Star, Beyaz TV, Show Tv, Tv8 ve ATV yayın akışı listesine ulaşabilirsiniz. Kanal D, Star, Beyaz TV, Show Tv, Tv8 ve ATV yayın akışı programına göre bugün yayınlanacak olan dizi, film ve programları incelemeye başlayabilirsiniz.

2 MAYIS TV YAYIN AKIŞI PROGRAMI

2 Mayıs'ta televizyonlarda yayınlanacak olan tüm dizi ve filmlerin saatlik bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra dilediğiniz kanalı seçebilir ve yayın akışını kontrol edebilirsiniz.

YAYIN AKIŞI PROGRAMI

ATV, KANAL D, SHOW TV, TV8, STAR VE DİĞER TÜM KANALLARIN YAYIN AKIŞI

Kim Milyoner Olmak İster?

ATV - 22:30 KENAN İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni bölümüyle ekranda. Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan yarışmacılar, 'Bu koltuk başka' dedikleri yarışmacı koltuğuna oturuyor, sorulara doğru yanıt vermeye çalışıyor. Bugüne kadar milyonlarca lira ödülün verildiği yarışmaya katılanlar, tüm sorulara doğru cevap verip 1 milyon liralık büyük ödülü almak istiyor. atv 22.30

Buz Depremi

SHOW TV - 23:45 Yönetmen: Paul Ziller

Oyuncular: Brendan Fehr, Holly Elissa, Jodelle Ferland

Alaska'da büyük bir deprem beklenmektedir. Tüm insanların hayatı tehdit altındadır. Bölgeye giden bir grup araştırmacı, gereken önlemleri almak için harekete geçerler. Show TV 23.45

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