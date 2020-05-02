Yunus Emre Özden kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Yunus emre mesleği ne, boyu kaç? İşte detaylar...

Yunus Emre Özden kimdir? Sportif geçmişi sayesinde Survivor 2020 yarışmasının zorlu parkurlarında başarılı performans sergileyen Yunus Emre Özden, adalar birleşmeden önce gönüllüler takımıyla birlikte ter döküyordu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklanan kararla birlikte genç yarışmacıyı, Survivor 2020'ye ünlüler adasında devam ediyor. Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? YUNUS EMRE ÖZDEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

İşte Survivor Yunus Emre Özden'in biyografisi...