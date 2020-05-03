Aşkım Burçe'de alkış toplayan performans! Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Survivor'da yaşanan oylama gecesi, Cumartesi günü sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Nefes kesen ada konseyi neticesinde Berkan elem adayı oldu. Yarışmanın heyecan verici oylama gecelerinin yanında, yarışmacıların kendileri de çoğu zaman gündem ve tartışma konusu oluyor. Dikkat çeken ve ilgiyle izlenen yarışmacılar arasında Aşkım Burçe Tunay da yer alıyor. Yarışmadaki performansının yanı sıra Aşkım Burçe, ada hayatında yaptıklarıyla da çok konuşuluyor. Son olarak Sercan Yıldırım, Aycan ve Aşkım Burçe arasında oynanan el koordinasyonu oyunu, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Peki, 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Aşkım Burçe hakkında merak edilenler!