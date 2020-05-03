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Aşkım Burçe'de alkış toplayan performans! Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve ?

'nin sevilen yarışması , dün nefes kesen bir oyalamaya sahne oldu. Gönüllüler takımı eleme adayı belirleme gecesinde yapılan oylama sonunda, 4 kişilik bir eleme listesi oluştu ve bir isim eleme adayı oldu. Survivor 2020, bu eleme geceleri ve zorlu parkurlarının yanı sıra yarışmacıların davranışları ve sergiledikleri performanslar ile de gündeme geliyor. En çok dikkat çeken yarışmacılar arasında Aşkım Burçe yer alıyor ve yarışmayı yeni izlemeye başlayanlar 'Aşkım Burçe kimdir, nereli ve ' sorularının yanıtın araştırıyorlar. Peki, sevilen Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kimdir ve gerçek hayattaki mesleği ne?

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:16 ABONE OL
Aşkım Burçe'de alkış toplayan performans! Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

'da yaşanan oylama gecesi, Cumartesi günü sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Nefes kesen ada konseyi neticesinde Berkan elem adayı oldu. Yarışmanın heyecan verici oylama gecelerinin yanında, yarışmacıların kendileri de çoğu zaman gündem ve tartışma konusu oluyor. Dikkat çeken ve ilgiyle izlenen yarışmacılar arasında Aşkım Burçe Tunay da yer alıyor. Yarışmadaki performansının yanı sıra Aşkım Burçe, ada hayatında yaptıklarıyla da çok konuşuluyor. Son olarak Sercan Yıldırım, Aycan ve Aşkım Burçe arasında oynanan el koordinasyonu oyunu, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Peki, 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve ? İşte, Aşkım Burçe hakkında merak edilenler!

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Aşkım Burçe'de alkış toplayan performans! Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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