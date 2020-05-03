Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Babam filmi kaç yılında nerede çekildi? İşte merak edilenler…

Sinemada yayınlandığı dönemde ilgi gören "Babam" filmi sinemada gösterimden kalkmasının ardından televizyon ekranlarında da yayınlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda TV'de filmi izleyecek olanlar ön bilgi sahibi olmak amacıyla arama motorlarında Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Sorularına ilişkin yoğun araştırmalar yapıyor. Babam filmi kaç yılında nerede çekildi merak edenler bu başlık altında tüm bilgilere ulaşabilirler. İşte Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLER?

Babam, yönetmenliğini Nihat Durak'ın senaristliğini Nail Pelivan'ın yaptığı sinema filmi. Çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler Ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu.

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