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? Babam filmi kaç yılında nerede çekildi? İşte merak edilenler…

Sinemada vizyona girdiği dönemde oldukça ilgi gören “Babam” filmi televizyon ekranlarında da yayınlanmaya devam ediyor. Filmi TV’de izlemeye hazırlanan vatandaşlarımız ön fikir olması amacıyla arama motorlarında ? Şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Babam filmi kaç yılında nerede çekildi öğrenmek isteyenler hazırladığımız içerikte tüm bilgileri bulabilirler. Peki, nedir oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 01:52 ABONE OL
Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Babam filmi kaç yılında nerede çekildi? İşte merak edilenler…

Sinemada yayınlandığı dönemde ilgi gören "Babam" filmi sinemada gösterimden kalkmasının ardından televizyon ekranlarında da yayınlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda TV'de filmi izleyecek olanlar ön bilgi sahibi olmak amacıyla arama motorlarında Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Sorularına ilişkin yoğun araştırmalar yapıyor. Babam filmi kaç yılında nerede çekildi merak edenler bu başlık altında tüm bilgilere ulaşabilirler. İşte Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLER?

Babam, yönetmenliğini Nihat Durak'ın senaristliğini Nail Pelivan'ın yaptığı sinema filmi. Çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler Ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu.

İşte diğer detaylar...

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Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Babam filmi kaç yılında nerede çekildi? İşte merak edilenler…
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